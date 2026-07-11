غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للأعلام" بأن "ثلاث غارات معادية استهدفت حي المشاع في بلدة المنصوري في قضاء صور" ، مشيرة إلى أن "الطيران المسير المعادي أغار على بلدة مجدل زون" في نفس القضاء.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل اعتداءاته بنسف المنازل في بلدة حولا قضاء مرجعيون، في حين نفذت مسيرة معادية ظهر اليوم غارة على دفعتين على بلدة كفرتبنيت".

ومنذ ليل أمس الجمعة وحتى صباح اليوم ، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة هجمات شملت غارة للطيران الحربي، وغارتين بطائرات مسيّرة استهدفتا بلدة النبطية الفوقا، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدتي كونين وبيت ياحون.

أُعلن في العشرين من الشهر الماضي عن وقف لإطلاق النار، صمد عدّة أيام، قبل أن تعود الاستهدافات الإسرائيلية بالطيران المسيّر والقصف المدفعي على جنوب لبنان.