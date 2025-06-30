إسرائيل تفاوض لبنان بالنار.. ماذا ستفعل الوساطة الأمريكية؟

تصاعدت الهجمات الإسرائيلية على لبنان في سياق الضغط العسكري المواكب للضغط السياسي الأمريكي على السلطة اللبنانية لتسريع اتخاذ القرار بشأن موضوع حصريّة السلاح بيد الدولة.

وفيما اتخذت الحركة الرئاسية اللبنانية، المتصلة بالاستعدادات للتوصل إلى موقف لبناني رسمي من ملفّ احتكار الدولة اللبنانية للسلاح، طابعاً غير مسبوق من الجدية، علمت «البيان» أن ورقة الردّ اللبنانية على الوسيط الأمريكي تنتظر ملاحظات «حزب الله» عليها، لتوضع بصيغتها النهائية تمهيداً لتسليمها للجانب الأمريكي الذي سيناقشها مع الجانب الإسرائيلي.

ومن الملاحظات، أن «حزب الله» يطالب بضمانات أمريكية واضحة، بما يتعلّق بملفّ الأسرى والانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس جنوباً ووقف الاغتيالات والخروق الإسرائيلية اليومية. وعليه، تُعد أبرز الملاحظات اللبنانية على الورقة الأمريكية مرتبطة بضرورة التزامن بين خطوات تسليم السلاح من جهة، والخطوات الإسرائيلية من جهة أخرى، على قاعدة «خطوة في مقابل خطوة».

وقالت مصادر سياسية لـ«البيان» إن إسرائيل «تفاوض» لبنان بالنار، إذ استهدفت في تصعيد غير مسبوق، تجاوز نهر الليطاني إلى شماله، مواقع تقول إنها ذات طابع عسكري.

وذلك، في تطوّر هو الأول والأخطر من نوعه بعد وقف النار الإسرائيلي - الإيراني، وهو الذي أتى في وقت كان يعكف فيه لبنان على إعداد الردّ على الورقة الأمريكية، فيما لا يزال نهر الليطاني «خطاً وهمياً» بالنسبة لإسرائيل، بمعنى أن جنوبه وشماله سيّان، إذ إن أشهراً مضت على نهاية حرب لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط الخلفية، بل زاد على احتلال النقاط الخمس توغلاً في القرى ونسفاً لبيوتها ورفعاً لوتيرة الاعتداءات بين ضفّتَي الليطاني الشمالية والجنوبية.. فكيف سيتعامل لبنان الرسمي مع هذه المعطيات والتطوّرات، فيما الميدان يشكّل عامل ضغط بالنار للتفاوض على السلاح؟

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، فإن ثمّة من يؤكد أن يوليو المقبل سيكون حافلاً بالاستحقاقات وتقديم الأجوبة.

فهناك موعد التجديد لقوات الطوارئ الدولية «يونيفيل»، ثم هناك الورقة اللبنانية التي ستقدم للأمريكيين، وتتضمّن 3 بنود أساسية: ملفّ سلاح «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، ملفّ الإصلاحات، وملفّ العلاقات اللبنانية - السورية.

تجدر الإشارة إلى أن الورقة الأمريكية، بوصفها خريطة طريق شاملة، تتقاطع عند عدد من الملفات الأساسية، وتجمع بين الأمن والسيادة والإصلاحات والعلاقات الإقليمية، وتشكّل امتداداً لرؤية أمريكية متكاملة تسعى إلى مقاربة الملف اللبناني، بأبعاده الداخلية والخارجية، عبر آلية «الخطوة مقابل خطوة».