قذائف مدفعية إسرائيلية تستهدف بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان

أطلقت المدفعية الإسرائيلية قبل ظهر اليوم الثلاثاء، عددا من القذائف على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان. كما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية 3 قنابل صوتية على البلدة.

وتعرضت بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان لسقوط عدة قذائف مدفعية، ترافقت مع إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية 3 قنابل صوتية على البلدة قبل ظهر اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأضافت "سجل ظهر اليوم تحليق لطائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بلدة كفررمان وخط التابلاين ومستشفى النجدة الشعبية في جنوب لبنان".

وتابعت الوكالة ،وسُجل بعد ظهر اليوم تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي قوق العاصمة بيروت، كما يسجل تحليق للطائرات المسيّرة الإسرائيلية فوق منطقة جزين في جنوب لبنان على علو منخفض.

وكانت القوات الإسرائيلية قد أطلقت النار، ظهر اليوم ، باتجاه شبان في بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، كما أطلقت النار باتجاه الأهالي عند أطراف بلدة حداثا أثناء توجههم لإتمام عملية دفن في جبانة البلدة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان "أن إطلاق النار من قبل العدو الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقا أدى في حصيلة نهائية إلى شهيدين وجريح".

كما كانت طائرة مسيرة إسرائيلية، قد ألقت اليوم الثلاثاء، قنبلة صوتية على بلدة برعشيت في جنوب لبنان، كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان. وقامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط لأطراف بلدة حداثا في جنوب لبنان، بالأسلحة الرشاشة دون تسجيل إصابات.

وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم، قنبلة صوتية على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان.

وسُجّل صباح اليوم تحليق للطيران المسيّر والاستطلاعي الإسرائيلي في أجواء مدينة صور ومحيطها ولا سيما مناطق البص ،المساكن الشعبية، وجل البحر، على علو متوسط. كما سجّل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدد من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 من نفس الشهر لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايور الماضي لمدة 45 يوماً.