إسرائيل تفرض "حرية التصرف" في لبنان وتُثبّت قواعدها في المنطقة الأمنية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، اليوم الأحد، إن جنود إسرائيل لهم حرية التصرف بلا قيود للتخلص من أي تهديدات تواجههم في لبنان، وإن القوات ستبقى متمركزة في المواقع التي تم تحديدها ضمن "المنطقة الأمنية".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في لبنان، أمس السبت، وذلك بعد يوم من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" المدعومة من إيران حيز التنفيذ، عقب تصاعد العنف على مدى أشهر.

وقالت إسرائيل إن الغارات جاءت رداً على مقذوفات أطلقها "حزب الله" على قواتها في جنوب لبنان، مما دفعها إلى شن هجمات على ما وصفه مسؤول إسرائيلي بـ "أهداف لحزب الله".

وذكر مسؤولون إيرانيون أن الوضع في لبنان هو المحور الرئيسي في المحادثات التي تجري، اليوم الأحد، مع الولايات المتحدة في سويسرا، بعد أن وقعت واشنطن وطهران اتفاقاً إطارياً لوقف الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير وأدت إلى تصاعد التوتر في أنحاء المنطقة.

هذا وقد توغل الجيش الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان، في حين يصر "حزب الله" على أن له الحق في محاربة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، لكنه سيوقف هجماته على شمال إسرائيل.

وقال "كاتس" إن القوات ستبقى في جميع المواقع فيما تطلق عليه إسرائيل "المنطقة الأمنية"، التي تمتد حوالي 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو حماية السكان في شمال إسرائيل.

وقال "كاتس" في بيان صدر اليوم الأحد: "يتم الحفاظ على جميع إنجازات جيش الدفاع الإسرائيلي في الحملة التي شنها في لبنان، حيث تنتشر قواتنا في المنطقة الأمنية بمحاذاة الخط الأصفر في لبنان، وتشن عمليات من هناك نحو الداخل ضد المسلحين والبنى التحتية الإرهابية".