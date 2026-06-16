عون وسلام يؤكّدان ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الثلاثاء، ثبات الموقف اللبناني في المفاوضات الجارية في واشنطن بين لبنان وإسرائيل.

واستعرض عون مع سلام، خلال اجتماع عقداه اليوم، التطورات المحلية والإقليمية الراهنة عقب الإعلان أمس عن الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتقييم ردود الفعل عليها، إضافة إلى الاتصالات التي أجريت مع لبنان في هذا المجال، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيسان "ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وعودة الأسرى اللبنانيين، وإطلاق مسيرة الإعمار".

واعتبر الطرفان أن "التفاهم الأمريكي-الإيراني يشكل عاملاً إيجابياً على صعيد خفض التوتر في المنطقة، ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب".

كما تطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية-الأمريكية-الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل.

وكانت الجولة الرابعة من المفاوضات برعاية أمريكية قد عُقدت بداية الشهر الجاري، وأُعلن في بيان عقب نهايتها عن اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار".

ومن المقرر استئناف المسارين السياسي والأمني بين الجانبين خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو الجاري.

يُذكر أنه أُعلن أول أمس الأحد عن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، يتضمن الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، على أن يُقام حفل التوقيع الرسمي يوم الجمعة المقبل في سويسرا.

وقد شهد جنوب لبنان انخفاضاً ملحوظاً في وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية بعد الإعلان عن هذا الاتفاق.