لبنان.. مقتل مسعفين بقصف إسرائيلي مباشر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل مسعفين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطرة في قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف بشكل مباشر.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي اليوم: "إن العدو الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر سيارة إسعاف لجمعية الرسالة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثالث بجروح خطرة جداً، استدعت نقله لغرفة العمليات".

وأضاف أن "هذا النهج اللاإنساني والهمجي الذي يعتمده العدو الإسرائيلي يشكل وصمة عار لما يجسده من ازدراء للقانون الدولي الإنساني، الذي أكد على حماية العاملين الصحيين".

وناشد المركز الهيئات الدولية وكل من بقي له ضمير إنساني رفع الصوت عالياً لوضع حد لهذه الاستباحة الممنهجة، موجهاً التحية للمسعفين "الأبطال الذين يتنقلون بين البلدات والمناطق الواقعة تحت وطأة الغارات، مجردين من أي وسيلة دفاعية سوى حسهم الإنقاذي وتضحياتهم ودمائهم التي لا يبخلون بها التزاماً برسالتهم الإنسانية".