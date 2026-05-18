جوزف عون: سأفعل المستحيل لوقف الحرب في لبنان

قال الرئيس اللبناني العماد جوزف عون اليوم الاثنين، إن من واجبه القيام بالمستحيل لوقف الحرب في لبنان، موضحاً أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات بينه وبين إسرائيل، يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية للبنان.

تصريحات عون جاءت خلال لقائه، اليوم الاثنين، النائب ميشال ضاهر مع وفد من الاتحادات الزراعية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس عون إن " الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات، يتمثل بالانسحاب الاسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان، أما ما يتم تناوله خلاف ذلك فهو غير صحيح."

وأضاف " واجبي، وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي، أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب عن لبنان وشعبه".

وتابع رئيس الجمهورية "لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد؟".

وقال "أنتم متجذرون في هذه الأرض لأنكم تدركون قيمتها، فحافظوا على هذا التعلق وأورثوه لأبنائكم الذين هم ثروة الوطن".

يذكر أن الرئيس عون كان قد أطلق في التاسع من مارس الماضي مبادرةً لوضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي المتجدد ضدّ لبنان.

وترتكز المبادرة على هدنة كاملة مع وقفٍ لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.