روبيو: اتفاق السلام بين إسرائيل ولبنان ممكن.. وحزب الله مشكلة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء ‌إن من الممكن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، لكنه أشار إلى أن حزب الله هو المشكلة.

وقال روبيو للصحفيين خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض "بوجه عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل أمر قابل للتحقيق في ⁠وقت قريب، وينبغي أن يحدث".

وأضاف "المشكلة بين إسرائيل ولبنان ليست إسرائيل أو لبنان، بل حزب الله".

وتريد الحكومة اللبنانية اتفاقا دائما مع إسرائيل، من شأنه أن ينهي ‌سلسلة متواصلة من الاجتياحات والضربات الإسرائيلية، لكنها لا تصل إلى حد القول إنها تريد اتفاق سلام. وتقول إسرائيل إن أي اتفاق ‌يجب أن يشمل نزع سلاح حزب الله ‌المدعوم من إيران بشكل دائم.