جوزيف عون يدين الإساءة للمقامات الروحية في لبنان

أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والمقامات الروحية، داعياً إلى إبقاء الخلافات في وجهات النظر في إطارها السياسي.

واعتبر عون، في بيان صحفي أمس، أن التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والمقامات الروحية في لبنان، عمل مدان ومرفوض نظراً لما يمثله القادة الروحيون من قيم تتجاوز البعد الديني لتلامس البعد الوطني. وأضاف: «يفترض بالجميع عدم المساس بهذه القيم التي تجسد وحدة لبنان وشعبه، فضلاً عن أن القوانين المرعية الإجراء تمنع مثل هذه الإساءات وتعاقب مرتكبيها».

ودعا الرئيس اللبناني الجميع إلى إبقاء الخلافات في وجهات النظر في إطارها السياسي والترفع عن الإساءات الشخصية، نظراً للانعكاسات السلبية لمثل هذه الممارسات خصوصاً في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تضامناً وطنياً واسعاً.

يأتي ذلك بعد انتشار صور مسيئة بحقّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على مواقع التواصل الاجتماعي.