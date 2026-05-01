لبنان: سلام يبحث مع السفير الأمريكي تثبيت وقف النار والمفاوضات مع إسرائيل

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى، اليوم الجمعة، تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والمحادثات المتعلقة بالتفاوض مع إسرائيل.

واستقبل الرئيس سلام في السراي الحكومي السفير الأمريكي ميشال عيسى، وجرى البحث في تثبيت وقف إطلاق النار والمحادثات المتعلقة بالتفاوض مع إسرائيل، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وكانت السفارة الأمريكية قد أعلنت في بيان ليل أمس الخميس أنّ "الحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل، وهما دولتان متجاورتان ما كان ينبغي لهما أن تكونا في حالة حرب، يُمكن أن يُشكّل بداية نهضة وطنية".

واعتبرت السفارة الأمريكية أنّ "اجتماعاً مباشراً بين الرئيس عون ورئيس الوزراء نتنياهو، بتسهيل من الرئيس ترامب، سيُتيح للبنان فرصة الحصول على ضمانات ملموسة بشأن السيادة الكاملة، والسلامة الإقليمية، وتأمين الحدود، والدعم الإنساني وإعادة الإعمار، واستعادة سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على كل شبر من أراضيها، بضمانة من الولايات المتحدة".

كان رئيس لبنان قد أطلق في التاسع من مارس الماضي مبادرة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي المتجدد ضدّ لبنان تضمنت من بين أشياء اخرى ، إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وعقد سفيرا لبنان وإسرائيل لدى واشنطن أول محادثات بين البلدين في 14 أبريل الماضي ، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.