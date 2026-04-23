أمريكا تواصل مساعيها لتمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل

تستضيف الولايات المتحدة اجتماعاً ثانياً بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي اليوم الخميس، في الوقت الذي تسعى فيه بيروت إلى تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، بعد مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم صحفية، في غارات إسرائيلية أمس.

وأدى وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بوساطة أمريكية، والمقرر أن ينتهي يوم الأحد، إلى تراجع ملحوظ في وتيرة العنف، لكن الهجمات استمرت في جنوب لبنان حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على منطقة عازلة أعلنتها من جانب واحد.

وتقول إسرائيل إن أهدافها في المحادثات مع لبنان تشمل ضمان تفكيك "حزب الله" وتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق سلام، وسعت إسرائيل إلى إيجاد هدف مشترك مع الحكومة اللبنانية بشأن حزب الله الذي تحاول بيروت نزع سلاحه سلمياً منذ نحو عام.

ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اجتماع اليوم الخميس. وسيمثل إسرائيل سفيرها في واشنطن يحيئيل لايتر، واستضاف روبيو أول اجتماع بين السفيرين في 14 أبريل وشكل ذلك التواصل الأرفع مستوى بين لبنان وإسرائيل في عقود.