البيت الأبيض: لبنان خارج اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الأربعاء، أن لبنان ليس جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في تناقض صريح مع ما أعلنه الوسطاء الباكستانيون وطهران من أن الهدنة تشمل الأراضي اللبنانية، بحسب موقع "إكسيوس".

ويزيد هذا التوضيح من تعقيد المشهد الإقليمي، في ظل تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان التي أسفرت عن سقوط أكثر من 80 قتيلاً و200 جريح وفق الصليب الأحمر اللبناني، فيما حذّرت إيران من أن استمرار هذه الضربات قد يُهدد الهدنة برمّتها ويُعيد إغلاق مضيق هرمز.

وتأتي هذه التصريحات في خضم جملة من التناقضات التي تكتنف الاتفاق منذ إعلانه، إذ تختلف الأطراف حول شروط المرور في مضيق هرمز، وحدود التفاوض النووي، وأسس محادثات إسلام آباد المرتقبة يوم الجمعة.