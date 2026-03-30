مقتل جندي إسرائيلي في اشتباكات مع "حزب الله" في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة في القتال في جنوب لبنان خلال اشتبكات مع ميليشيات "حزب الله"، ليرتفع عدد الجنود القتلى هناك في الحرب الدائرة حاليا إلى ستة.

وقال الجيش في بيان "قُتل الرقيب ليران بن صهيون (19 عاما) من مدينة حولون وهو جندي في الكتيبة التاسعة، اللواء 401، خلال القتال في جنوب لبنان" الأحد.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الجندي قُتل إثر إصابة دبابة بصاروخ مضاد للدروع، فيما أُصيب ضابط في الكتيبة التاسعة بجروح وُصفت بأنها خطيرة.

وقعت الحادثة في التاسعة ونصف مساء أمس بحسب البيان الإسرائيلي عندما أطلق عناصر من "حزب الله" عدة صواريخ مضادة للدروع باتجاه دبابة تابعة للكتيبة 9 في اللواء 401، أثناء وجودها في القطاع الغربي من جنوب لبنان.