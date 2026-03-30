Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الشرق الأوسط

مقتل جندي إسرائيلي في اشتباكات مع "حزب الله" في جنوب لبنان

undefined's profile picture

رويترز

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة في القتال في جنوب لبنان خلال اشتبكات مع ميليشيات "حزب الله"، ليرتفع عدد الجنود القتلى هناك في الحرب الدائرة حاليا إلى ستة.

وقال الجيش في بيان "قُتل الرقيب ليران بن صهيون (19 عاما) من مدينة حولون وهو جندي في الكتيبة التاسعة، اللواء 401، خلال القتال في جنوب لبنان" الأحد.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الجندي قُتل إثر إصابة دبابة بصاروخ مضاد للدروع، فيما أُصيب ضابط في الكتيبة التاسعة بجروح وُصفت بأنها خطيرة.

وقعت الحادثة في التاسعة ونصف مساء أمس بحسب البيان الإسرائيلي عندما أطلق عناصر من "حزب الله" عدة صواريخ مضادة للدروع باتجاه دبابة تابعة للكتيبة 9 في اللواء 401، أثناء وجودها في القطاع الغربي من جنوب لبنان.