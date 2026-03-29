نتنياهو يوجه بتوسيع المنطقة العازلة الأمنية الحالية في جنوب لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق عملياته ‌في جنوب ​لبنان مشيرا إلى استمرار إطلاق جماعة حزب الله اللبنانية الصواريخ على إسرائيل.

وقالت إسرائيل قبل أيام إنها بصدد توسيع "منطقتها العازلة" حتى نهر الليطاني. ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو يشير إلى تلك المنطقة أم أنه يعتزم السيطرة على مزيد من الأراضي في لبنان. وأضاف نتنياهو ⁠في بيان مصور من القيادة الشمالية للجيش "أصدرت للتو تعليمات بتوسيع المنطقة العازلة الأمنية الحالية من أجل إحباط خطر الغزو نهائيا ودفع نيران الصواريخ المضادة للدبابات بعيدا عن حدودنا".

وأحجم مكتبه عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل في ‌حين لم يُعرض هذا الأمر بعد على مجلس الوزراء الأمني.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل أيام إن القوات الإسرائيلية "ستسيطر على ما تبقى من الجسور ‌والمنطقة الأمنية حتى نهر الليطاني" الذي يصب في البحر ‌المتوسط على بعد نحو 30 كيلومترا شمالي حدود إسرائيل.