الجيش الإسرائيلي يحظر انتقال السكان اللبنانيين جنوباً لمجموعة من القرى

أكد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه يُحظر على السكان اللبنانيين الانتقال جنوبا لخط من القرى ومحيطها حتى إشعار آخر.

وذكرت إسرائيل أنها فتحت النار أمس الخميس على من وصفتهم بأنهم "مشتبه بهم" قدموا في مركبات وصلت إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، وقالت إن هذا يمثل خرقا للهدنة مع حزب الله والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

كما اتهم حسن فضل الله النائب البرلماني عن حزب الله إسرائيل بانتهاك اتفاق الهدنة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الخميس أن سلاح الجو قصف منشأة يستخدمها حزب الله لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوب لبنان، في أول هجوم من نوعه منذ سريان وقف إطلاق النار صباح الأربعاء.

وفي منشوره الأحدث، دعا أدرعي السكان اللبنانيين إلى عدم العودة إلى أكثر من 60 قرية جنوبية، وقال إن "كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر".

واتهم الجيش اللبناني في وقت سابق إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار عدة مرات يومي الأربعاء والخميس.

ويعكس تبادل الاتهامات هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا لإنهاء الصراع الذي اندلع بالتوازي مع الحرب في غزة. ومن المقرر أن تستمر الهدنة 60 يوما على أمل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية.