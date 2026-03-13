الجيش اللبناني يفكك 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة لـ "حزب الله"

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم الجمعة، إن" الجيش اللبناني قام بالفعل بتفكيك أكثر من خمسمائة موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوب نهر الليطاني، وذلك في إطار خطّة شاملة تهدف إلى حصر السلاح تحت سلطة الدولة وحدها."

وأشار سلام، في كلمة خلال مؤتمر إطلاق النداء الإنساني العاجل للبنان 2026 في بيروت اليوم إلى أن "حكومته اتخذت قراراً واضحاً بحظر جميع الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله ولجميع الجهات غير الحكومية، لبنانيّة كانت أم غير اللبنانية، مع دعوة جميع الأطراف إلى تسليم أسلحتها إلى الدولة."

ودعا " المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب لبنان؛ ليس فقط بكلمات التضامن، على أهميتها، بل من خلال تحرك سياسي وإنساني حاسم".

وقال سلام إن حكومته " مصممة على استعادة سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وعلى حصر السلاح بيد الدولة وحدها".

وتابع سلام" اتخذت الأجهزة الأمنية أيضا إجراءات حازمة بحق الذين اعتدوا على قوات اليونيفيل، تأكيداً على التزامنا الراسخ حماية شركائنا الدوليين الذين يدعمون استقرار لبنان".