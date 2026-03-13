غارات إسرائيلية تستهدف بيروت وجبل لبنان والبقاع والجنوب

شن الطيران الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة غارات استهدفت منطقة بر الياس في البقاع بشرق لبنان، ومدينة صيدا في جنوب لبنان.

ووجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما استهدفت الغارات منطقة النبعة في جبل لبنان، ومنطقة الجناح في العاصمة بيروت، وعددا من المناطق الجنوبية.

وأغار الطيران الإسرائيلي صباح اليوم، على شقة سكنية في منطقة بر الياس بالبقاع الأوسط، استهدفت مسؤول "الجماعة الإسلامية" يوسف الداهوك، مما أدى إلى إصابته ومقتل نجليه عبد الرحمن ومصعب.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارة على منطقة الفوار في مدينة صيدا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً صباح اليوم إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتحديد سكان حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطة الغدير والشياح، طالباً منهم إخلاء منازلهم.

وتعرضت سيارة إسعاف لغارة إسرائيلية فجر اليوم على جسر بلدة طيرفلسيه في جنوب لبنان، واقتصرت الأضرار على الماديات. كما قُتل شخص في استهداف غارة إسرائيلية سيارة في منطقة الجناح في العاصمة بيروت. واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية فجراً شقة سكنية في منطقة النبعة - برج حمود في جبل لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ ليلاً غارةً استهدفت بلدة القليلة الجنوبية، ما أدى إلى سقوط إصابات.

كما تعرضت أطراف بلدتي القوزح ورامية في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي. وشنّ الطيران الإسرائيلي ليل أمس غارةً استهدفت جسر بلدة طيرفلسيه الجنوبية فوق مجرى نهر الليطاني، ما أدى إلى قطع السير عنه.