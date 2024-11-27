إسرائيل تطلق النار في جنوب لبنان بعد سريان الهدنة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع حادث في جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ.

وفي بيان، ذكر الجيش الإسرائيلي أن جنوده "رصدوا مركبة تقل العديد من المشتبه بهم، في منطقة محظورة للحركة في الأراضي اللبنانية".

وأضاف البيان "أطلقت القوات الإسرائيلة النار لمنعهم من التقدم وغادر المشتبه بهم المنطقة. ستعمل القوات الإسرائيلية ضد أي شخص يحاول انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وستواصل حماية مواطني إسرائيل".

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية"كان" أن ثماني مركبات ودراجة نارية، تقل عناصر من حزب الله دخلت منطقة كفركلا القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه أصدر تعليمات للجيش لاتخاذ "إجراءات حاسمة لا هوادة فيها" ردا على الحادث.

وحذر من أنه إذا تعرضت القوات الإسرائيلية لمخاطر، سيتعين عليها الرد.