4 قتلى في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة على الحدود اللبنانية السورية

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية اليوم الأحد سيارة عند الحدود اللبنانية السورية في المنطقة الواقعة بين نقطة المصنع الحدودية وجديدة يابوس، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا واشتعال النيران في المركبة المستهدفة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن الاستهداف أدى إلى مقتل أربعة أشخاص كانوا بداخل السيارة، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق وانتشال الجثث.

وأشارت الوكالة إلى أن أصداء أربعة انفجارات قوية سُمعت في القرى المجاورة لموقع الهجوم، مما أثار حالة من الذعر في المناطق الحدودية.