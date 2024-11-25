انفراجة قريبة في وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

أكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة أن إسرائيل ربما تكون على بعد أيام من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، وذلك عقب جولة جديدة من الدبلوماسية المكوكية التي يقوم بها مبعوث رفيع المستوى لإدارة بايدن المنتهية ولايتها.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السفير مايكل هيرتزوغ قوله لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. وقد يحدث ذلك خلال أيام".

وكانت هناك توقعات مماثلة أطلقها مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون في الأسابيع الأخيرة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان حزب الله سيقبل باتفاق.

وكان حزب الله قد أطلق، أمس الأحد، ما لا يقل عن 250 صاروخا وطائرة مسيرة على إسرائيل، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، كما قصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا في لبنان.