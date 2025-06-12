لبنان.. معركة دبلوماسية وسياسية من أجل التمديد لـ«اليونيفيل»

على وقع الاعتداءات على قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، استأنف الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان جولته على كبار المسؤولين اللبنانيين، مشدّداً في لقاءاته على 3 نقاط: ضرورة الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية، الحرص على التجديد لـ«اليونيفيل» وأهمية التقاط الفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لإيجاد حلول جذرية لقضاياه المزمنة، وفي طليعتها قضية السلاح.

فماذا بعد الإشكالات المتكرّرة مع «اليونيفيل»؟ وما هي الرسالة من ورائها؟ وبالتالي، ماذا سيكون مصير التمديد للقوات الدولية أواخر أغسطس المقبل؟ حيث ظلّلت الاعتداءات المتنقلة ضدّ قوات الطوارئ الدولية محور الاهتمام الداخلي والخارجي، وفرضت نفسها بنداً في محادثات لودريان مع المسؤولين اللبنانيين.

فيما يُنتظر أن يصل إلى لبنان السفير الأمريكي في تركيا توماس براك، المكلّف الملف السوري، في زيارة وصفتها مصادر رسمية لـ«البيان» بأنّها «استطلاعية» كلّفته بها الإدارة الأميركية، مستبعدةً تعيينه خلفاً للموفدة مورغان أورتاغوس، ومشيرة إلى أن يكون المستشار الرئاسي الأميركي مسعد بولس برفقته، حسبما أشيع في بعض الأوساط السياسية والدبلوماسية.

وعلى مسافة شهرين من موعد التمديد لقوات «اليونيفيل» أواخر أغسطس المقبل، أطلقت الدولة اللبنانية مسار طلب التمديد، والذي يُفترض، كما كلّ سنة، أن تتصدّى فيه لمحاولات تغيير في مهمّات هذه القوات وتوسيع صلاحياتها.