لبنان... قصف وغارات وقتلى في قرى قضاء النبطية

قصفت القوات الإسرائيلية ليلا أطراف الماري، قرب حاجز الجيش، بالقذائف الفوسفورية، بالتزامن مع تنفيذ غارات على مدينة الخيام، وتفخيخ المنازل وتفجيرها، بعد تدمير مسجد طيرحرفا، بحسب ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الأحد.

وطالت الغارات كفرشوبا، الخيام، النبطية حي الراهبات، النبطية الفوقا وبين النميرية والشرقية، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية، ميفدون، وشوكين، ونفذت غارة من مسيرة على دوحة كفررمان، وقصف حاروف والجبل الأحمر، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

كما قصفت مدفعية القوات الإسرائيلية صباح اليوم بلدات يحمر الشقيف، الجبل الأحمر بين حاروف وشوكين وزبدين، وأغارت على ارنون وكفرتبنيت وحرش علي الطاهر ومحيط قلعة الشقيف، مجرى اللليطاني بين زوطر وديرسريان، وبين شوكين وميفدون، وأطراف كفرصير، بالإضافة إلى شنها 3 غارات على عين قانا في إقليم التفاح.

وقالت الوكالة اللبنانية "أغار الطيران المعادي على طريق الخردلي، ما أدى إلى قطع الطريق بين النبطية ومرجعيون، بعدما كان الجيش وقوات /اليونيفيل/ قد فتحاه أمس الأول، اثر غارة عليه".

وتعرضت ياطر، كفرا، شقرا، كفردونين، مجدل سلم ومدينة بنت جبيل الى غارات، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام، في ظل استمرار محاولات السيطرة على المدينة.

وتستمر التحركات الإسرائيلية في ديرميماس، وينتشر الجنود بالدبابات بين كروم الزيتون وقرب الدير غرب ديرميماس، والتي كانت توغلت أمس الأول في ديرميماس، وتقدمت منها نحو مثلث تل النحاس كفركلا القليعة.

وشن الطيران غارتين على مدينة الخيام كما شملت عمليات تفجير المنازل في شمع وطيرحرفا وجامع البلدة، فيما تدور الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال وبشكل شرس في محيط بلدية الخيام، بعدما تقدمت قوات الاحتلال، مدعومة بدبابات الميركافا من جهة الشاليهات والمعتقل في الأطراف الجنوبية تحت غطاء من الغارات والقصف المدفعي والفوسفوري على وسط الخيام وعلى أطرافها لناحية ابل السقي وجديدة مرجعيون. كما تقدمت دورية مؤللة عند الخامسة صباحا من شمع في اتجاه البياضة غربا وبعد اجتيازها مئات الأمتار، استهدفتها المقاومة واصابت دبابتي ميركافا.