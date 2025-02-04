تعديل وزاري في الكويت: عبدالله السالم الصباح وزيراً للدفاع

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، مرسوماً بتعديل وزاري شمل تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، وتعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيراً للدفاع.

وتضمن المرسوم الأميري وفق وكالة الأنباء الكويتية 3 مواد:

المادة الأولى: يعدل تعيين فهد يوسف سعود الصباح، الوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024 المشار إليه، على الوجه التالي: فهد يوسف سعود الصباح - نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

المادة الثانية: يعين عبدالله علي عبدالله السالم الصباح - وزيرا للدفاع.

المادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.