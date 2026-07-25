الكويت: فتح منفذ العبدلي خلال 48 ساعة

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، فتح منفذ العبدلي أمام حركة المسافرين والحركة التجارية خلال 48 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم السبت، عن الصباح قوله ، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البصرة أسعد العيداني بالبصرة، إن "العلاقة بين العراق والكويت قوية ولا يمكن التأثير فيها"، مشيرا إلى أن "منفذ العبدلي سيكون خلال 48 ساعة مفتوحاً لاستقبال العراقيين أو دخول المواطنين الكويتيين إلى العراق فضلا عن استمرار الحركة التجارية بين البلدين".

بدوره، قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن "العراق يرحب بزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت والوفد المرافق له عبر منفذ صفوان الحدودي"، لافتا إلى أن "هذه الزيارة تؤكد على أن العراق يعد بلداً للمحبة والسلام تجاه أشقائه في دول الخليج، ولاسيما دولة الكويت، وأن العلاقات بين البلدين مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة".

وأكد العيداني " حرص الحكومة العراقية والحكومة الكويتية على العمل المشترك لتعزيز استقرار المنطقة ومواجهة الأوضاع والتحديات الأمنية والحروب في المنطقة".

وشدد على أن "هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا بين الجانبين لتجاوز أي عقبات أو أخطاء فردية قد تحدث، وتوطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين".