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الشرق الأوسط

وزير الداخلية الأردني: مجموعة من المتطرفين نفذت الاعتداء.. والأجهزة الأمنية تسعى حثيثاً لضبط الجناة

  • 7 قتلى و34 مصاباً في هجوم إرهابي على كنيسة بمحافظة الكرك
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أحمد الشنقيطي
AFP

دان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية ما وصفه بالعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك جنوبي المملكة، مؤكداً أن مجموعة من المتطرفين نفذت الاعتداء، وأن السلطات اتخذت كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.

وقال الفراية، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، إن الأجهزة الأمنية تسعى سعياً حثيثاً لضبط الجناة، لافتاً إلى أنه من المبكر الحديث عن أسماء مرتكبي الهجوم، رغم توافر بعض الأسماء لدى السلطات.

من جانبه، أعلن المعايطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 34 آخرين، مؤكداً أن البحث عن منفذيه لا يزال مستمراً، وأن التحقيقات ماضية لمحاسبة مرتكبي العملية الإرهابية.