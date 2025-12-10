السوداني يوجه بـ "إجلاء جوي" وإنشاء مركز أزمات لمواجهة سيول العراق

أصدر رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، سلسلة توجيهات لإنقاذ المواطنين والمناطق التي شهدت موجة من الأمطار والسيول، حيث غرق بعضها وتضررت أخرى نتيجة الفيول في محافظات كركوك وصلاح الدين وأربيل والسليمانية ومناطق أخرى.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه "بتأمين طائرات من قيادة طيران الجيش للقيام بعمليات إجلاء فور تحسن الأجواء، بالتزامن مع الشروع بفتح الطرق وترميم بعض الجسور المتضررة، وتوفير كل ما من شأنه تسهيل حركة المواطنين في المناطق المتضررة جراء السيول".

كما وجّه السوداني بفتح مقر متقدم من خلال مركز إدارة الأزمات والكوارث بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، بإمرة ممثلين عن الجهات المختصة، من بينها الهندسة العسكرية وهندسة الحشد الشعبي ودوائر الطرق والجسور، وبتنسيق مع الحكومات المحلية والقيادات الأمنية في المناطق لإنقاذ الأهالي.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة توجيهات بتقديم المساعدة والدعم وتخصيص مبلغ طوارئ، لتوفير جميع متطلبات الإغاثة التي يحتاجها أبناء الشعب في إقليم كردستان العراق، نتيجة الظروف المناخية القاسية التي تسببت بموجة سيول شديدة.

وتعيش مناطق متفرقة من العراق، وخاصة في محافظات إقليم كردستان وكركوك وصلاح الدين وديالى والمحافظات الغربية، موجة أمطار غزيرة رافقتها فيضانات وسيول جارفة أوقعت في حصيلة أولية ثلاثة قتلى بينهم طالبة، وإصابة سبعة آخرين. وحسب بيانات هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزلي العراقية، ستستمر هذه الموجة حتى يوم غد الخميس.