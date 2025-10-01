"البنتاغون" يعلن تقليص مهامه العسكرية في العراق

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مجددا في بيان أمس الثلاثاء التزامها بتقليص مهمتها العسكرية في العراق، وهي عملية قال مسؤول أمريكي إنها ستشهد قيادة بغداد جهود مكافحة فلول "داعش" داخل البلاد.

وأوضح المسؤول أنه بموجب الخطة، ستركز الولايات المتحدة وأعضاء التحالف بدلا من ذلك على محاربة فلول "داعش" في سوريا وستنقل معظم أفرادها إلى إقليم كردستان العراق لتنفيذ تلك المهمة.

وكان للولايات المتحدة ما يقرب من 2500 جندي في العراق في بداية عام 2025 وأكثر من 900 جندي في سوريا ضمن التحالف الذي تشكل في عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" أثناء اجتياحه للبلدين.

وقال المسؤول إنه بمجرد اكتمال عمليات الانتقال، سيصبح العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في العراق أقل من 2000 جندي، وسيكون معظمهم في أربيل. وأضاف أن العدد النهائي لم يتم تحديده بعد، دون تقديم جدول زمني.

وستركز القوات الأمريكية المتبقية في بغداد على قضايا التعاون الأمني الثنائي.