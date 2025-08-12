العراق.. عودة الكهرباء بعد انقطاع شامل أمس

أكد عادل كريم، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الكهرباء، لرويترز، اليوم الثلاثاء، عودة الكهرباء في كافة أنحاء العراق بعد انقطاعها في مناطق بوسط وجنوب البلاد أمس الاثنين.

وقال كريم: "الكهرباء رجعت لطبيعتها في كافة أنحاء العراق وتمت السيطرة على الخلل ومعالجته بوقت قياسي والمنظومة الكهربائية حالياً مستقرة".

وكانت العراق شهدت أمس، انقطاعاً عاماً للكهرباء، بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحررة وزيادة الاستهلاك. وأعلنت وزارة الكهرباء في بيان لها، تعرض المنظومة لـ"انطفاء تام" نظراً لارتفاع درجات الحرارة لأرقام قياسية غير مسبوقة، وتنامي الطلب على الاستهلاك.



