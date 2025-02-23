رئيس وزراء العراق يؤكد تبني مبدأ الحوار في التعامل مع التحديات

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، تبني مبدأ الحوار في التعامل مع التحديات المحلية والإقليمية والدولية وعدم الميل إلى أي محور، والعمل مع كل الجهود الساعية إلى منع انتشار الصراعات.

وقال السوداني خلال افتتاح فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار تحت شعار «التواصل من أجل التنمية والاستقرار الإقليمي»، إن الفرصة مفتوحة دائماً أمام الحوار الوطني المباشر، لمعالجة كل الملفات والقضايا، وهو نهج التزمه العراق في سياسته الخارجية، التي التزمت التوازن القوي، وعدم الميل إلى أي محور والعمل مع كل الجهود الساعية إلى منع انتشار الصراعات، مع الحفاظ على مواقفه المبدئية إزاء أبرز القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف: «التزمنا سياسة التوازن، وواجهنا الكثير من المزايدات والطروحات غير الواقعية، الخالية من بعد النظر والمسؤولية ونتبنى التوازن الدقيق من أجل تخليص العراق من تبعات الارتهان لخطوات لا تأخذ بالحسبان مصالح شعبنا وإرادته».

وتابع السوداني: «في حواراتِنا مع الأطراف الفاعلة دولياً، ولقاءاتِنا في الأممِ المتحدةِ والمحافلِ الدولية الأخرى، ترسخت القناعات، بفشل منظومة المجتمع الدولي وعجزِها عن القيام بواجباتِها». وجدد رئيس الحكومة العراقية موقف الحكومة في دعم وتشجيع كل ما يجري طرحه في إطار تعزيز الحوار، وجعل الأفكار منصة للتلاقي والفهم المشترك.