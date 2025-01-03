بعد سقوط الأسد.. هل يتراجع العراق عن طلب انسحاب القوات الأمريكية؟

في سبتمبر الماضي، شعرت الحكومة العراقية بتحقيقها إنجازاً كبيراً حين توصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق مع نهاية عام 2025، والبقية بحلول نهاية 2026.

كان من المقرر الإعلان عن الاتفاق النهائي نهاية نوفمبر الماضي لكن استيلاء قوات المعارضة السورية على مدينة حلب دفعت إلى التريث. ومع سقوط النظام السوري السابق في 8 ديسمبر، غيرت بغداد من تفكيرها وبدأت في التراجع عن مسار سحب القوات الأميركية.

كان مقاتلو تنظيم داعش قد بدأوا في استعادة نشاطهم العام الماضي في أجزاء من سوريا والعراق ثم انهار نظام الأسد في ديسمبر، مما وفر لهم إمدادات جديدة من الأسلحة من المخازن التي تركها الجيش السوري وراءه.

في 8 ديسمبر، وبعد ساعات من سقوط نظام الأسد، أعلنت الولايات المتحدة أنها استهدفت 75 هدفًا لتنظيم داعش بعشرات الضربات باستخدام قاذفات B-52 وطائرات F-15، وبعد حوالي أسبوع، قتلت ما لا يقل عن 12 مسلحاً في غارة جوية أخرى، كما شاركت فرنسا في هجمات اخرى على خلايا التنظيم.

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، أعرب مسؤولون عراقيون زاروا واشنطن بعد أيام من فرار الأسد من سوريا، عن قلقهم إزاء احتمال عودة تنظيم داعش، وطلبوا من الولايات المتحدة إعادة تقييم اتفاقية الانسحاب التي تم التوصل إليها مؤخرًا والتي دعت إلى انسحاب جميع القوات الأمريكية تقريبًا في غضون عامين.

وسيتم اتخاذ القرار بشأن أي تغييرات على الوجود الأمريكي في العراق—الذي يوفر دعمًا حيويًا للوجود الأمريكي في سوريا— على يد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي قلّص عدد القوات خلال إدارته الأولى.

وقال النائب مايك والتز، الجمهوري من فلوريدا وضابط القوات الخاصة المتقاعد، والذي من المتوقع أن يكون مستشار ترامب للأمن القومي، الشهر الماضي على قناة فوكس نيوز، إنه بينما يركز الرئيس المنتخب على إبقاء القوات الأمريكية خارج الصراعات الأجنبية، فإن ترامب "واضح الرؤية" بشأن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش في سوريا.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأسبوع الماضي إن تنظيم الدولة استولى مؤخرًا على كمية كبيرة من الأسلحة التابعة للجيش السوري، والتي قد يستخدمها للتوسع في المنطقة، وأضاف أن العراق والتحالف الدولي يراقبان ويحاولان منع عمليات نقل الأسلحة.

وفقًا لمسؤولين غربيين، تعيد الحكومة العراقية الآن النظر في موقفها تجاه وجود القوات الأمريكية وسط مخاوف من أن الفراغ الأمني في أجزاء من سوريا يجعلها عرضة لتدفق عبر الحدود من قبل تنظيم داعش.

ولاحظ المسؤولون العسكريون الأمريكيون في العراق في غضون أيام من سقوط الأسد، نبرة مختلفة من المسؤولين العراقيين، الذين أصبحوا فجأة أكثر تقبلاً لتعزيز التعاون في كل شيء من اللوجستيات إلى المراقبة بالطائرات المسيرة.

وقال مايكل نايتس، وهو زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن الرسالة التي ينقلها العراقيون إلى الولايات المتحدة هي: "إذا أردتم البقاء، تفضلوا، خذوا وقتكم"، لكنه أضاف أن العراقيين سيسمحون فقط بعمليات ضد المتطرفين في سوريا.