

أعاد قرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بوضع المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تحت إدارة هيئة المنافذ الاتحادية فتح خلاف قديم بين بغداد وأربيل حول الصلاحيات والإيرادات. وجاء القرار ضمن حزمة أوسع أعقبت تحقيقاً في شبهات تهريب نفط من شركة نفط الشمال، وشملت أيضاً صادرات النفط وبعض الحقول في مناطق متنازع عليها. وجوهر الأزمة لا يكمن في مكافحة التهريب أو حماية الثروة الوطنية، فهذه مسؤولية مشتركة، وإنما في طبيعة القرارات المتخذة ومدى انسجامها مع النظام الاتحادي الذي أقره الدستور العراقي، وحدود الصلاحيات بين بغداد وأربيل.

لا يضع الدستور كل ما يتعلق بالحدود في خانة واحدة. فالمادة 110 تمنح الحكومة الاتحادية صلاحية حصرية في رسم السياسة المالية والجمركية، كما تجعل حماية حدود العراق ضمن مسؤوليات السياسة الأمنية الاتحادية.

لكن المادة 114 تدرج إدارة الجمارك ضمن الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والإقليمية، وتنص على أن تتم بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

يعد النفط المورد الاقتصادي الأهم في العراق، إذ يشكل أكثر من 90 % من الإيرادات العامة والناتج المحلي للدولة، ويمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنات الحكومية والبنية التحتية. وانطلاقاً من هذه الأهمية الاقتصادية، منذ عام 2007، برز نزاع واضح ومتصاعد بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول إدارة واستثمار الموارد النفطية في الإقليم، ذلك عقب إقرار برلمان كردستان لقانون النفط والغاز الخاص به.



ويتمثل هذا النزاع أساساً في تفسير صلاحيات الدستور العراقي والقوانين الاتحادية المتعلقة بهذا القطاع، وما إذا كان للإقليم الحق في التعاقد مباشرة مع شركات أجنبية وتنفيذ مشاريع نفطية مستقلة، أم أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بذلك بموجب الدستور والقوانين.



وقد أدى هذا الخلاف إلى تداعيات عملية ملموسة على المستوى الاقتصادي والإداري والسياسي. فقد توقف تصدير النفط في فترات متعددة عبر خطوط التصدير الرئيسية، خصوصاً عبر تركيا، الأمر الذي أثر على مرونة التوزيع في الأسواق العالمية وأضر بالإيرادات الوطنية.



ووسط هذه التطورات بعد قرار الزيدي وضع المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تحت إدارة هيئة المنافذ الاتحادية، دعا مجلس القضاء العراقي الأعلى، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان والقوى السياسية المعنية كافة إلى الالتزام بما تم النص عليه في الدستور الدائم للبلاد، وذلك في ظل تصاعد الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل.



وذكر المجلس في بيان، أن «العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، والضامن لها هو أحكام دستور 2005 الذي تختص بتفسير نصوصه المحكمة الاتحادية العليا».

ويأتي هذا البيان بعد توسيع الزيدي نطاق إجراءاته لمكافحة تهريب النفط، التي بدأت في جرف الصخر وشملت لاحقاً مناطق في كركوك عقب الكشف عن نتائج تحقيقات بشأن عمليات تهريب في شركة نفط الشمال الحكومية.



من جهته، دعا رئيس مجلس النواب العراقي، هيثم الحلبوسي، إلى احتواء التوترات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، مؤكداً ضرورة اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم أي خلافات عالقة، مع التأكيد على إلزامية قراراتها.

ورفض الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني القرارات الأخيرة للحكومة العراقية بشأن إدارة المعابر الحدودية والحقول النفطية في إقليم كردستان، مؤكدين أن أي إجراءات تتخذ بحق الإقليم خارج إطار الدستور تمثل انتهاكاً لحقوقه وإنجازاته، وأن الدستور يجب أن يكون المرجع في حل الخلافات بين أربيل وبغداد.



إلى ذلك، تناول تقرير لمجلة «ذي ناشنال إنترست» (The National Interest) الأمريكية أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار إقليم كردستان سياسياً واقتصادياً لمواصلة إدارة وتطوير مشاريع النفط والغاز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخصوصاً الأمريكية، وطمأنة المستثمرين الدوليين، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة حريصة على مواصلة استثماراتها في مجال الطاقة في الإقليم والعراق بشكل عام.



وأشار التقرير إلى أن قطاع النفط والغاز يمثل ركيزة أساسية للعلاقة الاقتصادية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق الاتحادي وإقليم كردستان، مؤكداً أن استمرار الخلاف السياسي بين الحزبين الرئيسيين على موضوع تقاسم السلطة بينهما قد يقوض مصالح الولايات المتحدة في مجالي الطاقة والجغرافيا السياسية في المنطقة والتي تحرص واشنطن على تعزيزها واستمرارها.



وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تحرص على جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي في الإقليم، وقد تستخدم نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي لتشجيع التوصل إلى تسوية الخلافات السياسية في الإقليم، مع التأكيد على أن الحفاظ على حكومة موحدة وفاعلة يمثل شرطاً أساسياً لقدرة الإقليم على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية مستقبلاً.



وتؤكد المجلة الأمريكية في تقريرها «أن مكانة إقليم كردستان في الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بالسياسة الإقليمية واستقرار أسواق الطاقة لا جدال فيها. فالموقع الجغرافي للإقليم بين تركيا وإيران وبقية العراق، إلى جانب وضعه السياسي ضمن النظام الاتحادي العراقي، جعلاه بيئة جاذبة للاستثمارات الغربية».

وإلى جانب إنتاج النفط الحالي، فإن الإمكانات الكبيرة لقطاع الغاز الطبيعي في الإقليم توفر فرصاً يمكن أن تسهم بصورة ملموسة في تعزيز أمن الطاقة في العراق والمنطقة، ولا سيما من خلال توفير إمدادات مستقرة من الكهرباء.

كما أن للشركات الأمريكية مصالح تجارية مباشرة في قطاع الطاقة في الإقليم. فقد تجاوز إجمالي استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في البنية التحتية للنفط والغاز في كردستان خمسة مليارات دولار، إضافة إلى التمويل التنموي الذي قدمته الحكومة الأمريكية».