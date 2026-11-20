أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية الفريق سعد معن حالة الإنذار القصوى لجميع القوات الأمنية والعسكرية استعدادا لإعادة الانتشار في قضاء جرف الصخر، ومن المنتظر أن تشرع قوات من الشرطة الاتحادية والقوات العسكرية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات شرطة الطاقة في الساعة السادسة من فجر الجمعة بالانتشار في قضاء الجرف .

ودعا رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي مساء الخميس إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات المسؤولية، والتعامل المهني في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل - 100 كيلومتر جنوبي بغداد -.

وشدد في اجتماع ضم عدداً من الوزراء والقادة الأمنيين قبيل ساعات من شروع القوات العراقية بإعادة الانتشار في قضاء جرف الصخر إلى "العمل على حماية مصالح المواطنين وممتلكاتهم، والالتزام التام بالتوجيهات والأوامر العسكرية، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التطورات الأمنية في ناحية جرف النصر(الصخر) ومناقشة الاستعدادات والإجراءات الجارية لاستبدال القطعات ضمن قواطع المسؤولية، بما يحقق استقرار الوضع الأمني.

كان مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أعلن في وقت سابق من اليوم أن القوات الأمنية ستنشئ مقراً للقيادة في منطقة جرف الصخر غدا الجمعة، وذلك بموجب تسوية مع فصيل كتائب حزب الله العراقي المدعوم من إيران، بشأن السيطرة على منطقة استراتيجية تقع جنوب بغداد.

وتُعد منطقة جرف الصخر منذ فترة طويلة معقلاً رئيسياً لكتائب حزب الله. ويأتي هذا الاتفاق عقب إعلان الحكومة العراقية خططاً لإرسال قوات أمنية إلى المنطقة، على خلفية اتهامات لكتائب حزب الله بتهريب النفط.