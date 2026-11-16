مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لايسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، اليوم الاثنين، أن دستور البلاد لايسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار أو أي دولة ، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في المنطقة انعكس على العالم سلباً وتسبب بأزمات اقتصادية خصوصاً في مجال الطاقة

جاء ذلك خلال استقبال العبودي، اليوم ،السفير الفرنسي لدى العراق، الكسندر جارسيا ، وفق بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي .

وقال المكتب ، في بيان صحفي ، إن اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات واستمرار التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحفظ المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وبين العبودي أن العلاقات مع فرنسا علاقات تاريخية ونتطلع لاستمرار التعاون والشراكة في جميع المجالات، لاسيما الجانب الاقتصادي والاستثماري، وكذلك جانب التسليح ، مؤكدا على أهمية دعم مسارات الحوار والدبلوماسية، لتحقيق الاستقرار المستدام وبما يدعم الاقتصاد العالمي ويعزز فرص التنمية.

وأضاف العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ، ماضٍ بتنفيذ برنامجه الحكومي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد ،وحماية المال العام ، مؤكداً أن العراق حارب الإرهاب نيابةً عن دول العالم واليوم أصبح يمتلك القدرة والخبرة الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب ، ومستعد للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال .

بدوره ثمّن السفير الفرنسي، دور الحكومة العراقية ومجلس القضاء في إكمال التحقيق لسجناء داعش، معرباً عن دعم حكومة فرنسا لبرنامج الحكومة العراقية وما تضمنه من فقرات واعدة.