العراق.. تحقيق في شبهات تهريب نفط في معقل فصيل مقرب من إيران

أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف الصخر، وتتمركز في المنطقة «كتائب حزب الله» الموالية لإيران، بحسب وكالة الأنباء العراقية، ويأتي القرار في ظل توتر متزايد بين رئيس الحكومة والفصيل المسلح.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، لم تسمّه، أن التحقيق يشمل عمليات تهريب النفط من جرف الصخر، وآليات خرق الأنابيب وتخزين النفط، وطرق تهريبه باتجاه بغداد. وتحدث المصدر عن وثائق استخبارية وصور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية تُظهر عمليات تهريب للنفط الخام ومشتقاته من قبل فصيل مسلح، «بلا انقطاع لسنوات طويلة»، ما تسبب «بخسائر جسيمة في المال العام والاقتصاد الوطني».

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في الأيام الماضية عن وثيقة استخبارية تفيد بأن صهاريج تنقل مشتقات نفطية من جرف الصخر، ثم تعبر جسر المسيب باتجاه بغداد بعد تبديلها. وأكد مصدر لـ«سكاي نيوز عربية» أن «كتائب حزب الله» متورطة في اختراق أنابيب النفط في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في مرحلة دقيقة من العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة. فقد تعهّد الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، وحددت حكومته 30 يونيو 2027 موعداً لتسليم الفصائل كافة أسلحتها، مع مواصلة التفاوض معها. وفي المقابل، تتمسك «كتائب حزب الله»، التي تُعد أكثر الفصائل نفوذاً في العراق، بسلاحها. وقد أصدرت في الأيام الماضية بيانات حادة النبرة جددت فيها دعمها لإيران، واتهمت رئيس الوزراء بالفساد. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين عراقيين أن الزيدي أبلغهم، بعد توليه منصبه، استعداده للمواجهة مع الفصائل المتمسكة بسلاحها إن أصرت على رفض التعاون.

وتولى الزيدي رئاسة الحكومة في 16 مايو الماضي، بعد أن منح البرلمان الثقة لتشكيلته الوزارية بالأغلبية المطلقة، ليصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ العراق. وكان قد تعهّد في كلمة تسلّمه المنصب بأن تعمل حكومته على «حماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله».

ويندرج تحقيق جرف الصخر ضمن حملة أوسع تشهدها البلاد منذ أشهر. فقد بدأت الحملة باعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي أواخر مايو، ثم اتسعت لتشمل حملة اعتقالات واسعة في 28 يونيو طالت 47 من الشخصيات السياسية والمسؤولين، بينهم نواب رُفعت عنهم الحصانة. ونقلت «فرانس برس» حينها عن مسؤول أمني رفيع أن التحقيقات تشمل ملفات تمويل الفصائل والنفط الإيراني وتهريب الدولار، إلى جانب قضايا فساد. وأعلن القضاء العراقي، على مدى الأشهر التالية، ضبط مئات المليارات من الدنانير وملايين الدولارات ومئات الكيلوغرامات من الذهب في القضايا المرتبطة بقطاع النفط.

وكانت واشنطن اتهمت فصائل عراقية بالتورط في تهريب النفط، وفرضت عقوبات على كيانات عراقية قالت إنها تخلط النفط الإيراني بالعراقي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات. وفي مايو الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وكيل وزارة النفط علي معارج البهادلي، متهمة إياه بتسهيل تحويل مسار منتجات نفطية عراقية لصالح شبكات مرتبطة بإيران، فيما نفت الوزارة العراقية ارتكاب أي مخالفة. وكانت الحكومة السابقة قد شكلت في سبتمبر 2025 لجنة تحقيق عليا في شبهات خلط النفط وتهريبه في الموانئ والمياه الإقليمية العراقية.