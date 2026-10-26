هيئة بحرية بريطانية: حريق على متن سفينة قبالة سواحل العراق

ذكرت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، أنها ⁠تلقت تقارير من طرف ثالث تفيد ‌بنشوب حريق على ‌متن سفينة على ‌بعد 63 ‌ميلاً بحرياً ‌جنوب شرقي منطقة ​الفاو في ‌العراق، ​مشيرة ⁠إلى أنه ​لا ⁠تتوافر معلومات عن وضع ⁠الطاقم أو ⁠حجم الأضرار أو أي تأثير محتمل على البيئة.





