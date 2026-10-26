ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، أنها تلقت تقارير من طرف ثالث تفيد بنشوب حريق على متن سفينة على بعد 63 ميلاً بحرياً جنوب شرقي منطقة الفاو في العراق، مشيرة إلى أنه لا تتوافر معلومات عن وضع الطاقم أو حجم الأضرار أو أي تأثير محتمل على البيئة.
هيئة بحرية بريطانية: حريق على متن سفينة قبالة سواحل العراق
ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، أنها تلقت تقارير من طرف ثالث تفيد بنشوب حريق على متن سفينة على بعد 63 ميلاً بحرياً جنوب شرقي منطقة الفاو في العراق، مشيرة إلى أنه لا تتوافر معلومات عن وضع الطاقم أو حجم الأضرار أو أي تأثير محتمل على البيئة.