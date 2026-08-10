العراق يتحرك ضد "إرهاب المسيّرات" على أراضيه

أعلن رئيس دائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، اليوم الاثنين، إغلاق 71 مقرا وهميا يدعي الصلة بالحشد الشعبي فضلا عن إنشاء بنك معلومات لـستة ملايين قطعة سلاح في البلاد.

وقال ميري ، للصحفيين اليوم ، إن "أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تُعامل معاملة الإرهاب" ، مشيرا إلى أنه تم ضبط 49 طائرة مسيرة وفق الاطر القانونية وإغلاق119 محلا لبيع الأسلحة.

ولفت إلى أنه تم سحب 55 ألفا و264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية ، مشيرا إلى أن أكثر من نصف مليون قطعة سلاح تم تسجيلها ضمت طلبات تسجيل أسلحة المواطنين .

وأوضح ميري أن القضاء العراقي يتعامل مع أي طائرة مسيرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الأطر القانونية معاملة قانون الإرهاب ، مؤكدا أن أي سلاح غير مسجل سيعامل معاملة السلاح خارج القانون وستتخذ بحق الحائزين له الإجراءات القانونية.