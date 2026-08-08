العراق يفكك شبكة مسلحة لديها طائرات مسيرة

كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي ، مساء اليوم السبت، عن نجاح قوات مكافحة الارهاب وجهاز المخابرات العراقية من إختراق وتفكيك شبكة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات بالطيران المسير على أهداف معينة.

وقال العبودي :"تمكن جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات ليل أمس الجمعة من اختراق شبكة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد أهداف معينة لديها معدات وأدوات وطائرات مسيرة وتم اعتقال منتسبيها خلال انتشار القوات المسلحة العراقية وهم الآن رهن التحقيق".

وأضاف :" نحقق حاليا مع خلية لديها طائرات مسيرة وتم إجهاض العملية ".

وقال العبودي" لدينا حوار مباشر يقوده رئيس الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة وبعد 30 سبتمبرالمقبل ستنتهي مقتضيات وجود الفصائل المسلحة في العراق ، وملف حصر السلاح ملف وطني عراقي حصري بيد الحكومة ".