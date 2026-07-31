العراق.. حريق في حقل الأحدب النفطي

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، سليم الركابي، بأن حريقا اندلع في حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط (170 كم جنوب شرقي بغداد).

وقال الركابي، رداً على أسئلة الصحفيين بشأن اندلاع النيران في حقل الأحدب: "يوجد حريق مسيطر عليه وتتم مكافحته بدون تسرب أي غازات سامة وبدون تأثير على عملية الإنتاج في الحقل".

وأوضح أن "الحريق لا يتعلق بمنظومة الانتاج، بل في أحواض التبخير للمخلفات النفطية، وبعد معالجة الحريق سيتم البحث عن أسبابه".

ويعد حقل الأحدب النفطي من أكبر الحقول النفطية في شركة نفط الوسط، وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية استثماره منذ نحو عقدين.