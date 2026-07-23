الزيدي ينقل "رسائل عراقية" إلى طهران

انطلقت في طهران اليوم الخميس المباحثات الرسمية بين العراق وإيران.

وترأس الجانب العراقي في المباحثات رئيس الحكومة علي فالح الزيدي فيما ترأسها عن الجانب الايراني الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.

وحسب بيان للحكومة العراقية ، عقد الزيدي وبزشكيان في طهران لقاء ثنائيا.

وقال الزيدي ، قبيل مغادرته بغداد إلى طهران في منشور على حسابه بمنصة إكس :"نتوجه اليوم إلى طهران، في زيارة رسمية نلتقي خلالها كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف "إن العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وحدود جغرافية ومصالح مشتركة، وهو ما يفرض مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي""

ومن المنتظر أن يوقع البلدان سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك.

ويرافق الزيدي في زيارته وفد وزاري رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والمالية والنفط والكهرباء والتجارة وآخرين لبحث ملفات العلاقات الثنائية والطاقة والغاز والتبادل التجاري.

و كان حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية صرح امس الأربعاء بأن الزيدي سيبحث خلال الزيارة مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية وملفات الطاقة والغاز والمياه.

وقال العبودي إن وفد العراق يحمل رسائل لتعزيز الحلول الدبلوماسيَّة لأن المنطقة فيها مصالح جغرافية متداخلة والعراق قدم مبادرات دبلوماسية متوازنة لحل الأزمة في المنطق