العراق يستأنف تحميل النفط عقب استهداف ناقلة بالبصرة

قالت أربعة مصادر عراقية من قطاعي النفط والأمن لرويترز إن العراق علق ​مؤقتا عمليات تحميل النفط اليوم الخميس قبل أن يستأنفها، وذلك عقب استهداف ناقلة نفط ‌بطائرة مسيرة في ​محطة البصرة النفطية.

وأضافت المصادر أن الطائرة المسيرة لم تتسبب في أضرار أو حريق وأنه لم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن إطلاق الطائرة المسيرة.

وقالت وزارة النفط في بيان إن التقارير التي أفادت بتوقف صادرات النفط الخام من موانئ الجنوب بسبب ما يقال إنه هجوم بطائرة مسيرة تقارير غير دقيقة، وإن عمليات التحميل مستمرة كالمعتاد. وأوضحت الوزارة أن التحقيق الذي أجرته كشف ⁠أن الواقعة تتعلق بناقلة نفط أبلغت عن رصد جسم غريب في محيطها، وأنه لم يندلع حريق أو تلحق أضرار بالسفينة.

وقال علي نزار المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) لرويترز إن الواقعة لم تكن هجوما مباشرا على المحطات النفطية أو الناقلات الموجودة فيها.

وأضاف نزار "لم يكن الاستهداف موجها ‌إلى محطة البصرة النفطية، بل إلى موقع آخر. وتجري عمليات التحميل بالمعدلات الطبيعية وفقا لتوفر الناقلات".

وأشارت المصادر الأربعة إلى سحب ناقلة النفط المستهدفة إلى خارج الميناء، إلى جانب ناقلة أخرى كانت راسية هناك كإجراء احترازي.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية ‌أمس الأربعاء بأن طائرة مسيرة سقطت في ميناء الفاو دون وقوع أضرار، ولم تذكر ‌الوكالة المزيد من التفاصيل، مؤكدة أن عمليات ‌الميناء لم تتأثر بالواقعة. وقال متحدث باسم شركة دانة غاز اليوم إن الشركة أغلقت منشآت الإنتاج الرئيسية في حقل الغاز العراقي خور ​مور بسبب تهديدات أمنية موثوقة ‌وتصاعد التوتر الإقليمي، مضيفة أنها ​تراقب الوضع.

وذكرت وزارة الكهرباء في الإقليم ⁠في بيان أن إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء في إقليم كردستان العراق انخفضت 2500 ميجاوات نتيجة للتهديدات الأمنية في حقل خور مور.

وأوضحت الوزارة أن هذا الانقطاع مؤقت، وأن جميع الأطراف تعمل على استئناف تدفق ​الغاز إلى محطات ⁠توليد الكهرباء.