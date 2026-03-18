هجوم بمسيرات على السفارة الأمريكية في بغداد وسماع دوي انفجار

رويترز

A fire burns on the grounds of the US Embassy headquarters in Baghdad's fortified "Green Zone" on March 17, 2026 following a drone and rocket attack according to security officials. The strikes came hours after air defences thwarted a rocket attack at the embassy and a drone sparked a fire at a luxury hotel frequented by foreign diplomats in the Green Zone. Iraq was drawn into the Middle East war after having long been a proxy battleground between the US and Iran, with strikes targeting Iran-backed groups that have claimed daily attacks on US interests in Iraq and across the region. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP) /
 ​قالت مصادر أمنية في ‌وقت ​مبكر اليوم الأربعاء إن هجوما بطائرات مسيرة استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، وسُمع دوي انفجار في ⁠المنطقة، وذلك بعد يوم شهد سلسلة من الهجمات.

وكانت مصادر أمنية قد ‌ذكرت أمس الثلاثاء أن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت ‌السفارة، مما أدى إلى ‌انطلاق صفارات الإنذار وسماع ‌دوي انفجار ‌بالقرب من المجمع الدبلوماسي.

وذكرت المصادر ​أن ثلاث ‌طائرات ​مسيرة متفجرة على ⁠الأقل استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية قرب مطار بغداد ​الدولي، ⁠مما ⁠أدى إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي (سي-رام).

وتشن الجماعات المسلحة ⁠المدعومة من طهران هجمات على المصالح الأمريكية في العراق ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي ‌بدأت في 28 فبراير.

ولم ترد ​تقارير بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.