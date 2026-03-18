هجوم بمسيرات على السفارة الأمريكية في بغداد وسماع دوي انفجار

​قالت مصادر أمنية في ‌وقت ​مبكر اليوم الأربعاء إن هجوما بطائرات مسيرة استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، وسُمع دوي انفجار في ⁠المنطقة، وذلك بعد يوم شهد سلسلة من الهجمات.

وكانت مصادر أمنية قد ‌ذكرت أمس الثلاثاء أن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت ‌السفارة، مما أدى إلى ‌انطلاق صفارات الإنذار وسماع ‌دوي انفجار ‌بالقرب من المجمع الدبلوماسي.

وذكرت المصادر ​أن ثلاث ‌طائرات ​مسيرة متفجرة على ⁠الأقل استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية قرب مطار بغداد ​الدولي، ⁠مما ⁠أدى إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي (سي-رام).

وتشن الجماعات المسلحة ⁠المدعومة من طهران هجمات على المصالح الأمريكية في العراق ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي ‌بدأت في 28 فبراير.

ولم ترد ​تقارير بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.







