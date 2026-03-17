5 مسيرات وصواريخ تهاجم السفارة الأمريكية في بغداد

قالت مصادر أمنية عراقية إن صواريخ وخمس طائرات ‌مسيرة على الأقل استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، ووصفت الهجوم بأنه الأكثر كثافة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ورأى ⁠شاهد من رويترز ما لا يقل عن ثلاث طائرات مسيرة تتجه نحو السفارة. وقال إن نظام الدفاع الجوي سي-رام ‌أسقط اثنتين منها، بينما سقطت الثالثة داخل مجمع السفارة، حيث شوهد تصاعد ‌ألسنة النيران والدخان.

وقال شاهد آخر من رويترز ‌إن دوي انفجار قوي سمع ‌في العاصمة العراقية.

وكانت الهواتف ‌المحمولة في السفارة الأمريكية مغلقة عندما اتصلت رويترز للحصول على تعليق.