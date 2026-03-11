واشنطن بوست: مسيرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق

أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمني لم تسمه وتنبيه داخلي لوزارة الخارجية الأمريكية بأن ‌طائرة مسيرة استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية رئيسية في العراق أمس الثلاثاء في ما يُعتقد أنه رد من فصائل مسلحة موالية لطهران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران.

وذكرت الصحيفة أن الضربة استهدفت مركز الدعم الدبلوماسي، وهو مركز لوجستي للدبلوماسيين الأمريكيين ⁠بالقرب من مطار بغداد وقواعد عسكرية عراقية.

ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت هناك خسائر بشرية. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاغون) بعد على طلبات التعليق.

وقالت ‌واشنطن بوست إن ست طائرات مسيرة أطلقت نحو المجمع في بغداد، أصابت إحداها المنشأة الأمريكية بينما تسنى إسقاط الخمس الأخرى. ولم ‌يكن المسؤول الأمني، الذي قالت الصحيفة إنه ‌تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ليتمكن من مناقشة ‌موقف أمني حساس، على ‌علم بوقوع قتلى أو جرحى.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تنبيها داخليا قالت فيه إن طائرة مسيرة ‌أصابت برج حراسة وأمرت الأفراد في المنشأة "بالانبطاح والاحتماء".