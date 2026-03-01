العراق يمدد إغلاق أجوائه 24 ساعة

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي اليوم الأحد عن تمديد غلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد بشكلٍ مؤقت واحترازي لمدة 24 ساعة، اعتباراً من منتصف اليوم ولغاية منتصف يوم غد الاثنين.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي، في بيان صحفي، إن "هذا الإجراء يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للموقف الأمني، وفي ضوء تطورات الأوضاع والتوترات الإقليمية في المنطقة، وبناءً على مراجعة شاملة للمعطيات ذات الصلة، على أن تتم إعادة تقييم القرار وفقاً لما يستجد من تطورات".

وأكّدت أنه "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي مستجدات تصدر بهذا الشأن تباعاً".