إيران.. انقطاع خدمة الإنترنت عن البلاد بالكامل

قالت مجموعة مراقبة الإنترنت (نتبلوكس) إن ⁠⁠إيران شهدت انقطاعاً كاملاً لخدمة الإنترنت ​اليوم الخميس، ​بعد ​انقطاع الاتصال لدى ‌العديد من ‌مزودي ⁠الخدمة، تزامناً مع ​الاحتجاجات التي تجتاح البلاد بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى «أقصى درجات ضبط النفس» في التعامل مع الاحتجاجات التي دخلت يومها الثاني عشر، وسط تقارير عن وقوع مواجهات في عدد من المناطق. وقال بزشكيان، في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، إن «أي سلوك عنيف أو قسري يجب تجنبه»، مشدداً على أهمية الحوار والتواصل والاستماع إلى مطالب الشعب.

تأتي هذه التطورات في ظل موجة احتجاجات اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع كلفة الحياة، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية متراكمة. وتشير تقارير متفرقة إلى تباين حدة الاحتجاجات من منطقة إلى أخرى، بينما تحاول السلطات احتواء الموقف عبر الدعوة إلى التهدئة والحوار، وسط مراقبة داخلية ودولية لتداعيات الوضع على الاستقرار العام.