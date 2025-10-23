إيران: لن نعود للمفاوضات مع أمريكا ما دامت المطالب غير معقولة

نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قوله، إن بلاده لن تعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تقدم مطالب غير معقولة.

وكانت طهران وواشنطن قد خاضتا خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، انتهت بالحرب الجوية التي استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي، والتي قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

ونقلت وكالة تسنيم عن عراقجي قوله: تم تعليق المحادثات التي كانت جارية مع الولايات المتحدة، وكذلك مفاوضات نيويورك، ولم تمض قدماً بسبب المطالب الأمريكية المبالغ فيها.

وفي الشهر الماضي، قال مصدر إيراني مطلع لوكالة رويترز، إنه جرى توجيه عدة رسائل إلى واشنطن عبر وسطاء خلال الأسابيع الماضية لاستئناف المحادثات، لكن الأمريكيين لم يردوا عليها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن المسؤولين الأمريكيين لم يحضروا اجتماعاً اقترحته إيران في نيويورك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر عراقجي أن إيران أجرت اتصالات مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من خلال وسطاء، مؤكداً أن إيران تلتزم على الدوام بالدبلوماسية والحلول السلمية.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي ستاراً لإخفاء جهود لتطوير القدرة على إنتاج الأسلحة. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

يذكر أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، صرح قبل أيام، بأن بلاده ألغت اتفاق التعاون الذي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن لاريجاني قال أثناء لقائه مع نظيره العراقي في طهران: تم إلغاء الاتفاق. وأضاف: إذا كان لدى الوكالة اقتراح، فسنراجعه بالطبع في الأمانة العامة.