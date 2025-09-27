بزشكيان يرفض تسليم اليورانيوم لأمريكا: "إذا ضعفنا سيسحقوننا"

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان إن الأمريكيين يطالبون باعطائهم كل اليورانيوم المخصب لدى طهران ، وهذا غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف بزشكیان" في مقابلة مع الصحفيين الیوم السبت قبیل مغادرته نيويورك عائدا إلى طهران" لم نتوصل إلى تفاهم بشأن آلية "سناب باك" لأن مطالب الأمريكيين غير مقبولة، إنهم يطالبوننا بإعطائهم كل ما لدينا من اليورانيوم المخصب، وفي المقابل يمنحوننا مهلة ثلاثة أشهر، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق." بحسب وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا).

وتابع: لقد اتخذنا الترتيبات اللازمة في حالة تفعيل آلية سناب باك.وبفضل العلاقات التي تربطنا بجيراننا ودول مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك الشعب الإيراني العزيز الذي يؤمن ببلاده وسلامة أراضيه وعزته، فإننا سنخرج من هذا الوضع."

وفيما يتعلق بقرار إيران بعد تفعيل آلية الزناد، قال: "ليس الأمر وكأن كل شيء قد انتهى ونستسلم".

وقال "إنه إذا ضعفنا، فسوف يسحقوننا ويجب أن نسعى لزيادة قوتنا في جميع المجالات، بما في ذلك الاتصالات والقضايا العلمية والثقافية وإذا اكتسبنا القوة وتمتعنا بالوحدة والتماسك، فلا خوف من هذه الأزمات".

يشار إلى أن مجلس الأمن رفض محاولة أخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي .