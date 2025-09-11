إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يتيح دخول المفتشين

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، إن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يضمن حالياً دخول المفتشين إلى المواقع النووية الإيرانية. وأضاف أن طهران تريد إجراء المزيد من المحادثات بشأن كيفية إجراء عمليات التفتيش.

وصرح عراقجي في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: علي أن أكرر أن الاتفاق لا يتيح حالياً دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع النووية باستثناء مفاعل بوشهر.. بناء على تقارير ستصدرها إيران لاحقاً، يجب أن تتم مناقشة طبيعة دخول المفتشين في الوقت المناسب.

ولفت عراقجي، إلى أن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون ضرورياً فيما يتعلق بكيفية تطور التعاون بين طهران والوكالة.

كما لفت إلى أن في هذا الاتفاق تم قبول قانون مجلس الشورى بشكل صريح، حيث يجب العمل في إطار هذا القانون. وأوضح، أنه وكما أن المسار الذي حدده قانون البرلمان، والذي ينص على وجوب مصادقة كل شيء من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، تم الاعتراف به في هذه الوثيقة، وأن إيران ستنسق تعاونها من خلال هذا المسار.

من جهته، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي ، أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل كل المنشآت والبنى التحتية في إيران.

وأضاف غروسي: ستستأنف إيران والوكالة تعاونهما باحترام وبشكل شامل.. يجب الآن تنفيذ خطوات عملية، مشيراً إلى احتمال ظهور صعوبات وقضايا تحتاج إلى حل.

إلى ذلك، أكد دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية، أن على إيران السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بمهام المراقبة في أقرب وقت ممكن، بعد اتفاق توصل إليه الطرفان لاستئناف التعاون.

وقال الدبلوماسي طالباً عدم الكشف عن هويته: من الضروري أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استئناف أنشطتها للمراقبة والتحقق في أقرب وقت.

بدوره، قال ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن موسكو تعتبر طلب إيران الحصول على ضمانات أمنية بعدم تكرار الضربات على منشآتها النووية مبرراً.

ترحيب

في الأثناء، رحبت المملكة العربية السعودية، باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية برعاية مصر. وأكدت السعودية ، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، على أهمية تعزيز الثقة وانتهاج الحلول الدبلوماسية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يذكر أن عراقجي ورافائيل غروسي، وقعا أول من أمس في العاصمة المصرية القاهرة، اتفاقاً بشأن التعاون بين طهران والوكالة.