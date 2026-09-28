محادثات بين واشنطن وطهران غداً.. والاستسلام الإيراني رهان ترامب

وبينما كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن جولة مفاوضات جديدة تبدأ غداً، مراهناً على استسلام طهران وانخفاض أسعار النفط بعدها، تشير إيران إلى استعدادها لهجوم أمريكي محتمل في ضوء الرفض الأمريكي لمقترحاتها.
وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين: نحقق انتصارات هائلة، فنحن نسيطر تماماً على مضيق هرمز، وكميات هائلة من النفط تتدفق عبر المضيق، مشيراً إلى أن 29 ناقلة نفط خرجت من المضيق الليلة الماضية.
وتابع ترامب: ستنخفض أسعار النفط فور استسلام إيران، وفور انتهاء الحرب، وهو ما سيحدث قريباً، معتبراً أن أسعار المواد الغذائية انخفضت كثيراً مقارنة بعهد الرئيس السابق جو بايدن.
كما كشف ترامب لموقع أكسيوس أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يدرس باستمرار احتمال استئناف الضربات ضدها.
لقد بالغوا في تقدير موقفهم. وعندما سئل عما إذا كان يفكر في استئناف الضربات، أجاب: أفكر في ذلك دائماً.
ونقل أكسيوس عن مصدرين إقليميين توقعهما عقد جولة جديدة من الحوار غير المباشر بين واشنطن وطهران، قد تبدأ الاثنين، مع استمرار الخلافات بشأن شروط الاتفاق وتسلسل تنفيذه.
ووفق الموقع، تريد إيران تركيز المحادثات على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، بينما تطالب إدارة ترامب بتنازلات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
بتوجيهات مني، تم إرسال فرق إلى مختلف أنحاء العالم للتواصل مع الدول والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني.
هذه الجهود تؤتي ثمارها. وأشار بيسنت إلى وقف دول عدة رحلات شركات الطيران الإيرانية، كما سلط الضوء على الإجراءات التي تستهدف بنوكها. واعتبر بيسنت أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب، إذ انخفضت قيمة الريال إلى مستويات قياسية متدنية.
تصريحات انتخابية
ودعا 17 جمهورياً من أعضاء الكونغرس الحاليين الساعين لإعادة انتخابهم أو المرشحين غير الشاغلين لمقاعد في مجلس الشيوخ أو لمنصب حاكم ولاية إلى إنهاء الحرب، سواء من خلال التصويت لتقييد صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب، أو عبر تصريحات خلال الحملات الانتخابية أو على الإنترنت، وفق ما أوردت شبكة «إي.بي.سي نيوز».
استمرار الشد والجذب
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الناطق باسم الجيش قوله إن بلاده مستعدة بالكامل للمواجهة، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتعرض لأضرار أكبر إذا شنت هجوماً آخر.
مضيفاً: أدلى الرئيس الأمريكي ببعض التصريحات الجيدة بالإضافة إلى العديد من التصريحات المتناقضة، التي للأسف نسمعها منه كثيراً.
ولفت إلى أن حلاً تفاوضياً فقط يمكن أن يحل المأزق المتعلق بعنق الزجاجة في قطاع الطاقة العالمي. كما شدد عراقجي على أن طهران مستعدة تماماً لاحتمال استئناف الحرب حتى لو وصل الأمر إلى حرب شاملة ومدمرة، وفي الوقت نفسه مستعدة للدبلوماسية، معتبراً أن الأمر متروك لترامب ليختار.
مسيّرة بحرية
وأضاف البيان أن الغواصة مسيّرة ذكية تعرف باسم ريموس 600 كانت تقوم بأعمال تجسس. وتابع البيان أن المسيّرة البحرية باتت في حوزة خبراء إيرانيين لاستخراج البيانات منها.