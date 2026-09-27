دبلوماسي أمريكي: الاقتراح الإيراني كان يطلب كل شيء مقدماً

قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز اليوم الأحد إن مطالبة طهران بشروط مسبقة، بما في ذلك رفع العقوبات الشاملة والوصول إلى الأصول المجمدة بمليارات الدولارات، كانت السبب وراء رفض الولايات المتحدة اقتراحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال والتز لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "كانوا يطلبون كل شيء مقدما"، مضيفا أن إيران وافقت على الدخول في المفاوضات فقط بعد تلبية تلك المطالب. وقال والتز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن مقتنعا بأن إيران ستتفاوض بشكل حقيقي بشأن إنهاء برنامجها النووي المثير للجدل.

وكان ترامب قال مؤخرا إنه رفض اقتراحا إيرانيا بإعادة فتح المضيق لأن العرض غير مقبول. وأشار إلى أن الحصار البحري الأمريكي يضع إيران تحت ضغوط اقتصادية من خلال قطع عائدات صادرات الطاقة.